Москва, , 15:26 — REGNUM На текущий момент претензии ЕС к России по поводу импортозамещения не выглядят достаточно обоснованными, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Символика ВТО Enrique Mendizabal

«Претензии касаются не всего объема российского рынка, который страны ЕС потеряли из-за контрсанкций, а только российских госзакупок, доступ к которым для компаний из стран, присоединившихся к санкциям против России, был закрыт.

Но эти закупки сами по себе является довольно специфическим видом коммерческих отношений, которые не могут регулироваться ВТО, поскольку относятся к сфере государственной безопасности.

Ведь не исключены ситуации, когда из-за введенных самими европейскими странами санкций выполнение заказа будет сорвано.

Кроме того, в ВТО вообще нет системы выплаты каких-то компенсаций — речь может идти только о снятии каких-либо ограничений. Но это уже предмет переговоров, а не судебных тяжб.

Скорее всего, своими заявлениями комиссары ЕС просто играют на публику. Сейчас модно все проблемы списывать на Россию — почему бы и в медленном восстановлении европейской экономики не обвинить Кремль», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе Минэкономразвития (МЭР) Росси заявили, что информация СМИ о том, что Евросоюз якобы направил России претензии за импортозамещение на €290 млрд, не соответствует действительности.

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