Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM В Ленинградской области от снега за неделю почищено от снега 87,61% площади, подлежащей зимней уборке. Лидерами по итогам прошедшей недели стали Волосовский, Волховский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы, а также город Сосновый Бор. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации по итогам заседания Снежного штаба.

Уборка дорог от снега Lenobl.ru

Как отметили в пресс-службе, общая уборочная площадь в Ленинградской области составляет 75 578,33 тыс. кв. метров. Убрано 66 210,97 тыс. кв. м — 87,61%. От снега чистят дороги, тротуары, крыши, территории как малых, так и больших населенных пунктов. Задействованы 1185 единиц техники и 3955 человек в составе бригад.

«Мы готовы. Прогноз соответствующий: снегопады в течение практически всех праздников. Уборку снега прекращать не будем», ― отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Напомним, обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе в социальной сети «ВКонтакте» ― там же опубликованы телефоны и аккаунты в соцсетях всех ответственных за работу служб.

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