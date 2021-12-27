Мурманск, 27 декабря, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В Мурманской области расположено 12 закрытых и 44 открытых кладбища. Площадь открытых кладбищ составляет 526,3 га, остаток свободной площади — 71,7 га, что позволит захоронить еще примерно 15,3 тысяч умерших. Об этом ИА REGNUM заявил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алексей Лыженков.

Антон Подгайко ИА REGNUM На кладбище

По его словам, в регионе действует один крематорий. Все кладбища находятся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований, специализированные кладбища в ведении религиозных конфессий отсутствуют.

Согласно федерального закона «О погребении и похоронном деле», организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления, уточнил Лыженков.

Из статистических данных о смертности в Мурманской области можно сделать вывод, что свободных площадей на кладбищах Мурманской области хватит на 2 года.