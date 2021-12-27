Самара, 27 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Государственные, региональные и отраслевые награды врачам, учителям, сотрудникам предприятий, сотрудникам отрасли культуры, специалистам социальной сферы вручил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области вручены государственные и региональные награды

«Сегодня в зале люди, которые вносят свой огромный вклад в развитие нашего региона, создание условий для самореализации личности. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы жизнь в нашем регионе от года к году становилась все счастливее. Вы дарите людям свое тепло, заботу, своим примером стимулируете подрастающее поколение к ответственному отношению друг к другу, достижению результата, умению заботиться о тех, кому нужна помощь, строить уважительные, добрые, человеческие отношения. Уверен, пока такие люди есть в Самарской области, у нас точно все будет хорошо. Вы закладываете серьезный фундамент для успехов нынешних и будущих. Хочу вас за это искренне поблагодарить!» — сообщил Азаров.

За профессиональный и добросовестный труд были отмечены и рабочие заводов и предприятий. Среди них газорезчик цеха металлоконструкций АО «ТЯЖМАШ» Сергей Тарасов, которому глава региона вручил почетный знак Трудовой Славы, и водитель автобуса МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие» Сергей Пасько, который получил почетное звание «Заслуженный работник транспортного комплекса Самарской области».