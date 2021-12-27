Ташкент, , 15:22 — REGNUM В Узбекистане через портал e-notarius.uz было впервые совершено нотариальное действие в режиме онлайн. Об этом сообщает 27 декабря Газета. уз со ссылкой на министерство юстиции Узбекистана.

Работа в режиме он-лайн Official GDC

По данным журналистов, гражданин страны без посещения нотариальной конторы с помощью видеоконференцсвязи оформил разрешение на выезд своего несовершеннолетнего ребёнка за границу. При этом отмечается, что пока услуга работает в тестовом режиме, «она заработает полноценно с начала года».

«С её помощью отдельные нотариальные действия можно будет совершать удаленно, независимо от страны нахождения граждан. Для совершения действия онлайн можно через портал обратиться к любому нотариусу. Система получает сведения о личности заявителя через единую систему идентификации ONE ID. Необходимо наличие электронной цифровой подписи», — отмечается в публикации.

Отмечается, что в список действий, который осуществляются онлайн, входят подтверждение доверенности, не связанной с передачей имущества другому лицу, совершение исполнительных надписей, свидетельствование подлинности подписи на заявлении (согласие на регистрацию по постоянному или временному месту жительства, согласие на выезд несовершеннолетнего ребёнка за границу), а также совершение платежей.