Кострома, 27 декабря, 2021, 17:56 — ИА Регнум. В Костромском государственном музее-заповеднике открылась выставка работ по мотивам картин всемирно известного художника Эжена Делакруа. Об этом сообщает пресс-служба музея. Экспозиция будет работать до 13 февраля 2022 года.

Эжен Делакруа. Свобода на баррикадах. 1830

На выставке представлено 100 литографий и графюр, выполненных после смерти мастера с его зарисовок, эскизов, рисунков и картин. Работы взяты из частной коллекции.

Эжен Делакруа считается главой французской романтической живописи. Его самая известная картина — «Свобода, ведущая народ». Она была написана в 1830 году и впоследствии выставлена в Лувре.