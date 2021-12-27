Москва, , 15:21 — REGNUM Рост цен на стройматериалы, так же, как и подорожание металлов и продукции химической промышленности, явился следствием сочетания двух факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Стройка Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

«С одной стороны, это транслирование на внутренний рынок, открытый для мирового рынка через экспорт и импорт, глобальной инфляции издержек, вызванной мерами финансового стимулирования и перебоями в цепочках поставок на фоне оживления спроса.

С другой стороны, рост российской строительной отрасли, поддерживаемый развитием ипотеки и мерами правительства.

Опасения вице-премьера небеспочвенны. Главным риском для отрасли при этом являются даже не столько сами цены на стройматериалы, сколько темпы их роста.

Когда в смету закладываются одни цифры затрат, а в процессе они вырастают за пределы выделенного финансирования, это может остановить возведение объекта и по цепочке вытянуть прочие неприятности — удорожание, затягивание сроков, штрафы, неустойки и даже банкротство застройщиков.

Стройматериалы в совокупности составляют около трети стоимости жилья. По данным исследования, проведенного рейтинговым агентством НКР, строительные материалы, используемые при возведении многоквартирных домов, в уходящем году (в период с октября 2020 по октябрь 2021 г.) в среднем подорожали почти на треть, что увеличило стоимость квадратного метра жилья на 11%.

В 2022 году прогнозируется рост цен на стройматериалы на 15%, что может увеличить стоимость квадратного метра еще на 5%.

При этом стоит все же различать себестоимость строительства и цену продажи жилья. Последняя больше зависит от платежеспособного спроса, и может отличаться от себестоимости в разы.

Так, приведенные в исследовании НКР данные Дом. рф свидетельствуют, что при себестоимости строительства одного квадратного метра жилой площади в Москве в 93 тыс. руб., средняя цена на первичном рынке составила 246 тыс. руб.

В Московской области это 51 тыс. руб. и 147 тыс. руб. соответственно. В случае замедления спроса и роста цен на жилье, это может усугубить проблемы застройщиков, связанные с подорожанием материалов и строительных работ», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что рост стоимости стройматериалов назвал ключевой проблемой в строительной сфере.

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