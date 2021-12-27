Москва, 27 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Рост цен на стройматериалы, так же, как и подорожание металлов и продукции химической промышленности, явился следствием сочетания двух факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

«С одной стороны, это транслирование на внутренний рынок, открытый для мирового рынка через экспорт и импорт, глобальной инфляции издержек, вызванной мерами финансового стимулирования и перебоями в цепочках поставок на фоне оживления спроса.

С другой стороны, рост российской строительной отрасли, поддерживаемый развитием ипотеки и мерами правительства.

Опасения вице-премьера небеспочвенны. Главным риском для отрасли при этом являются даже не столько сами цены на стройматериалы, сколько темпы их роста.

Когда в смету закладываются одни цифры затрат, а в процессе они вырастают за пределы выделенного финансирования, это может остановить возведение объекта и по цепочке вытянуть прочие неприятности — удорожание, затягивание сроков, штрафы, неустойки и даже банкротство застройщиков.

Стройматериалы в совокупности составляют около трети стоимости жилья. По данным исследования, проведенного рейтинговым агентством НКР, строительные материалы, используемые при возведении многоквартирных домов, в уходящем году (в период с октября 2020 по октябрь 2021 г.) в среднем подорожали почти на треть, что увеличило стоимость квадратного метра жилья на 11%.

В 2022 году прогнозируется рост цен на стройматериалы на 15%, что может увеличить стоимость квадратного метра еще на 5%.

При этом стоит все же различать себестоимость строительства и цену продажи жилья. Последняя больше зависит от платежеспособного спроса, и может отличаться от себестоимости в разы.

Так, приведенные в исследовании НКР данные Дом. рф свидетельствуют, что при себестоимости строительства одного квадратного метра жилой площади в Москве в 93 тыс. руб., средняя цена на первичном рынке составила 246 тыс. руб.

В Московской области это 51 тыс. руб. и 147 тыс. руб. соответственно. В случае замедления спроса и роста цен на жилье, это может усугубить проблемы застройщиков, связанные с подорожанием материалов и строительных работ», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что рост стоимости стройматериалов назвал ключевой проблемой в строительной сфере.

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