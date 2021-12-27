Пекин, 27 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Власти США попросили Китай оформить визы дня некоторых госслужащих, которые, несмотря на объявленный ранее дипломатический бойкот, собираются посетить зимние Игры в Пекине. Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил 27 декабря на брифинге.

007shoes.com Олимпиада

По словам дипломата, в Китае этот связанный с визами вопрос рассмотрят на основе принципа взаимности. Ранее в США не дождались приглашения он КНР на посещение Олимпийских игр и объявили, что чиновники на них не поедут.

«В ответ на эту заявку, касающуюся правительственной делегации Соединенных Штатов, мы будем действовать в соответствии с международными правилами», — сказал Чжао Лицзянь.

Китайский дипломат снова призвал Вашингтон прекратить политизацию Игр и выступать с заявлениями, направленными против этого спортивного события.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. Официальные лица в Китай не поедут, хотя спортсмены из США будут выступать на Олимпиаде, которая пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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