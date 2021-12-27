Баку, , 15:21 — REGNUM К восстановительным работам на перешедших под контроль Баку территориях Нагорного Карабаха нужно привлекать молодежь. Об этом 27 декабря заявил в ходе заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана депутат Агиль Аббас.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Народный избранник предложил создавать студенческие стройотряды. По его мнению, так можно будет найти для работ до 10 тыс. человек.

«Представители азербайджанской молодёжи воевали, стали шехидами в Карабахе. Теперь наши студенты смогут принять участие в строительных работах, сделать это добровольно», — сказал Аббас.

Он отметил, что студенческие стройотряды будут работать в Нагорном Карабах бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.

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