Баку, 27 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. К восстановительным работам на перешедших под контроль Баку территориях Нагорного Карабаха нужно привлекать молодежь. Об этом 27 декабря заявил в ходе заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана депутат Агиль Аббас.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Народный избранник предложил создавать студенческие стройотряды. По его мнению, так можно будет найти для работ до 10 тыс. человек.

«Представители азербайджанской молодёжи воевали, стали шехидами в Карабахе. Теперь наши студенты смогут принять участие в строительных работах, сделать это добровольно», — сказал Аббас.

Он отметил, что студенческие стройотряды будут работать в Нагорном Карабах бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.