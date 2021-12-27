Минск, , 15:18 — REGNUM Разработчики онлайн-игры World of Tanks (WoT) опубликовали результаты опроса, участники которого рассказали о том, как они будут отмечать новый год. Об этом 27 декабря ИА REGNUM сообщила пресс-служба компании Wargaming.

Скриншот из WoT Пресс-служба Wargaming

Отмечается, что в опросе приняли участие 3657 человек, 92,4% респондентов заявили, что планируют отмечать новогодние праздники. Исследование показало, что большинство игроков WoT предпочитают отмечать Новый год в кругу семьи (80,3%) и считают ёлку символом праздника (71,3%). При этом многие (59,2%) используют искусственное дерево, которое убирают после январских праздников (44,5%).

Самым популярным новогодним салатом в среде геймеров является Оливье, Селёдке под шубой досталось второе место. Опрос также выяснил, что 73,6% поклонников WoT планируют 13 января отмечать «Старый Новый год», а 47,9% хотели бы получить в качестве подарка на праздник компьютерную технику и периферию.

Отметим, сейчас в рамках традиционной акции «Новогоднее наступление 2022» игроки World of Tanks могут получить в подарок внутриигровые премиальную технику, валюту и опыт. Кроме того, они имеют возможность временно оформить премиум-аккаунт.

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