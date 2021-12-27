Москва, , 15:17 — REGNUM В некоторых случаях необходимость укрупнения регионов является очевидной. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщила политолог Инна Ветренко, комментируя 27 декабря заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что некоторые регионы России имеет смысл объединить в единый субъект по экономическим причинам.

Валентина Матвиенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я считаю, что Валентина Ивановна Матвиенко высказалась совершенно правильно. У нас в Северо-Западном федеральном округе чуть больше года назад уже была попытка объединить два региона. И она провалилась, потому что как раз не спросили людей. Это стало основанием для того, чтобы общественники выступили единой фрондой против этого объединения», — отметила политолог.

По её словам, любое объединение должно иметь несколько весомых причин: «Во-первых, это должно быть экономически выгодно, экономически рентабельно. И от этого выгоду должны получать прежде всего жители данного региона, а не представители элиты, которым просто легче управлять объединёнными ресурсами. Необходимо объединение на основе и культурного момента. Допустим, в Коми и Архангельской области этого не произошло. Именно из-за того, что там совершенно ментально и исторически народы разобщены. Объединять необъединяемое нет никакого смысла. Здесь нужно очень хорошо всё проанализировать, и, действительно, инициатива должна исходить от народа. Нужен референдум, это важный момент».

Что касается необходимости объединения регионов, в некоторых случаях она очевидна, убеждена эксперт.

«У нас есть такие «карликовые» субъекты, очень экономически не обеспеченные. Но, повторюсь, нужен мониторинг общественного мнения и волеизъявление граждан через референдум», — подытожила собеседница ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Валентины Матвиенко, экономически эффективным может быть регион, только если там для этого есть условия, в том числе в отношении численности трудовых ресурсов. А вопрос укрупнения или объединения должны решать исключительно граждане, через референдум.

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