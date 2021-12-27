Москва, , 15:15 — REGNUM Инициатива Центробанка России по контролю все денежных переводов между физлицами направлена на противодействие нелегальным финансовым операциям: онлайн-казино, финансовые «пирамиды», операции с криптовалютами, «серая» экономическая деятельность и т. п., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов.

Денежные переводы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В принципе данная мера должна помочь в борьбе с нелегальными переводами. Однако не исключены и определенные негативные последствия.

Например, при оказании различных бытовых услуг гражданам расчеты часто происходят в виде перевода с карты на карту физлица.

Если банки по указанию ЦБ усилят контроль за такими переводами, станут часто их блокировать, то это может привести к тому, расчеты буду чаще осуществляться наличными.

А это противоречит цели регулятора по увеличению долю безналичных платежей в расчетах в экономике.

Что касается банков, им, вероятно, потребуются дополнительные траты для доработки IT-систем с тем, чтобы они могли автоматически компилировать и отправлять в ЦБ соответствующие данные», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что уже с января 2022 года Банк России начнёт проводить мониторинг денежных переводов между физическими лицами. Позже ЦБ заявил, что не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц.

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