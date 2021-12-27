Ташкент, , 15:15 — REGNUM На юге Узбекистана и Таджикистана зацвели миндальные деревья ввиду аномально теплой погоды. Об этом 27 декабря сообщает Азия Плюс.

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По данным журналистов, аномальное явление наблюдается в ряде районов Хатлонской области Таджикистана, а также в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях Узбекистана.

«Зимой заморозки практически неизбежны — они бывают каждый год. А значит, урожай миндаля на деревьях, которые зацвели, будет с высокой вероятностью потерян», — приводит издание слова международного консультанта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бахтиёра Абдувохидова.

Напомним, в 2020 году Таджикистан пострадал от двух волн заморозков на фоне аномально тёплой погоды в феврале, которые привели к потере значительной части урожая ранних сортов черешни, абрикоса и миндаля. Это привело к резкому росту цен на сухофрукты в регионе, поскольку от этих заморозков пострадали косточковые фрукты и миндаль.