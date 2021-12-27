Рим, , 15:15 — REGNUM По итогам 2021 года в Италию приедет на 60 миллионов туристов меньше, чем в докризисном 2019 году, с такой оценкой выступили в понедельник, 27 декабря, в национальной бизнес-ассоциации Confcommercio.

Толпы туристов в Италии (сс) Veselina Dzhingarova

Число проведенных туристами в Италии «человекодней» сократилось на 120 миллионов.

По-прежнему переживает серьезный спад и выездной туризм (за границу отправились на 13 миллионов человек меньше), и внутренний, причем часть уже забронированных туров граждане отменяют из-за введения очередных ограничений, добавили эксперты.