Кандагар, Афганистан, 27 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Согласно местным источникам в афганской провинции Кандагар, в результате нападения на шиитскую мечеть, её имам и ещё три человека получили ножевые ранения.

Марат Шибутов Мечеть

По информации агентства «Шафакна», источник в службе безопасности, который не пожелал называть своего имени, сообщил, что инцидент произошел 26 декабря в мечети Имама Али в первом районе города Кандагар.

По словам очевидцев, нападавший находился в рядах молящихся и совершил нападение после молитвы. Он сначала ранил имама мечети, а затем ещё трёх человек.

Пострадавшие были доставлены в больницу «Мирвайс». Врачи сообщили, что их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан силами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начато расследование.

В середине октября этого года ещё одна шиитская мечеть в городе Кандагар стала мишенью террористов-смертников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате атаки которых было убито около 40 верующих и около 70 получили ранения.