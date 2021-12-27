Москва, 27 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Предложение вице-премьера Марата Хуснуллина снизить допустимый уровень содержания алкоголя в крови с нынешних 0,3 промилле обернется ростом коррупции, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Гибдд.рф/r/40 Инспектор ГИБДД

«Нынешний уровень максимальной концентрации алкоголя призван нивелировать погрешность приборов, и только. Он не дает возможности пить за рулем. В большинстве европейских стран установлен гораздо более высокий уровень — там понимают, что бокал вина за обедом никак, просто никак не влияет на способность управлять механизмами», — отметил Шапарин в Facebook.

При этом ужесточение законодательства не влияет напрямую на количество пьющих за рулем, подчеркнул эксперт. Он привел данные, в соответствии с которыми в 2019 году ГИБДД выявило 540 тыс. случаев вождения в нетрезвом виде, в 2020 году — 550 тыс.

«И в 2019, и в 2020 годах выявлено 68 тысяч случаев повторного привлечения за пьянство за рулем. За эти два года принято сразу несколько поправок в законодательство, ужесточающих ответственность за пьянство за рулем. Вышли тысячи публикаций в СМИ. Вся страна в курсе. Статистика — стабильна», — отметил Шапарин.

«Очевидно, что метод кнута более не работает. Единственный путь, который позволит решить проблему — добиться абсолютной невозможности ухода от ответственности, как это происходит, например, в Белоруссии», — полагает эксперт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, количество допустимых промилле алкоголя в крови водителей необходимо снизить, считает российский вице-премьер Марат Хуснуллин.