Москва, , 15:12 — REGNUM Лицензию на эксплуатацию атомного ледокола «Сибирь», который закончил ходовые испытания в акватории Балтийского моря, выдал ФГУП «Атомфлот» Ростехнадзор. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

Атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» Bz.ru

«Ростехнадзор выдал ФГУП «Атомфлот» лицензии на эксплуатацию атомного ледокола «Сибирь», завершившего ходовые испытания в Балтийском море», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом 24 декабря указанный атомный ледокол, заложенный в мае 2015 года, был передан в эксплуатацию государственной корпорации «Росатому».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Белорусской АЭС закончена загрузка топлива во второй энергоблок.