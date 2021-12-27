Рим, 27 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. После возвращения школьников с рождественских каникул в образовательных учреждениях будет проведено общее тестирование на коронавирус, сообщили в комиссариате по вопросам борьбы с эпидемией в понедельник, 27 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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Помогать в организации тестирования будут сотрудники министерства обороны. Кроме того, останется обязательным ношение масок. Третья из утвержденных комиссариатом мер — вакцинация (разрешено в Италии с 5-летнего возраста) при желании учащихся и родителей.

По данным на26 декабря, в Италии умерли136 611человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на81(днем ранее — на144). Число подтвержденных носителей выросло на24 883(днем ранее — на54 762). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 647 313 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены516 839человек (на16 373больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние восемь месяцев. Две прививки от коронавируса сделали 46,21 миллионачеловек (более 76,74% населениястраны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).