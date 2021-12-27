Чебоксары, , 15:11 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в гибели ребёнка, на которого свалились брёвна. Мужчина признан виновным, получив десять месяцев ограничения свободы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Трагедия произошла в Шумерле 23 сентября 2021 года. Правоохранители установили, что семилетняя девочка во время прогулки залезла на брёвна, установленные неподалёку от её дома, и стала передвигаться по ним, в результате брёвна покатились, и одно из них придавило насмерть ребёнка.

В ходе разбирательств следствие выяснило, что 27 августа 2021 года эти брёвна сложил местный житель, самовольно заняв земельный участок, находившийся в фактическом распоряжении муниципалитета. На данной территории было складировано более 20 брёвен, длина которых достигала 4,7 метров. Следствие установило, что брёвна не закрепили и не зафиксировали должны образом, а территория не была огорожена для исключения открытого доступа.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Суд назначил ему десять месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в силу.

В надзорном ведомстве поясняют, что при вынесении решения суд учёл данные о личности виновного, отсутствие судимостей и отягчающих обстоятельств.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа 2021 года при лесосечных работах в Чувашии одно из сухостойных деревьев упало на 39-летнего работника, который получил закрытый перелом правой бедренной кости. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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