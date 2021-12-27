Москва, , 15:17 — REGNUM Новый подход Евросоюза к России, основанный на принципах «отпихивать, сдерживать и вовлекать» — это такая «политическая камасутра», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Соловьёв LIVE».

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини изобрела пять принципов для отношений с Россией. Одним из них была нормализация отношений ЕС и Москвы при условии, что Россия выполнит Минские соглашения по урегулированию в Донбассе.

«Но любой, кто читал минские договорённости, поймет, что это политическая шизофрения», — сказал Лавров.

После ухода Могерини был назначен Жозеп Боррель. Он заявил о желании выстроить в отношении России новую, конструктивную политику, но после подготовки им новой инициативы Евросовет всё равно решил оставить принципы Могерини. Это выполнение Минских соглашений и торжественно провозглашённый новый подход: отпихивать, сдерживать и вовлекать, отметил глава МИД.

«Я вот просто представил себе хореографию всего этого. Ну это, извините, политическая камасутра», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров поделился надеждой, что 2022 год станет годом дипломатии, нацеленной на результат без намерения «бесконечно тянуть резину».

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