Москва, 27 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. По различным оценкам, спор ЕС и России по поводу импортозамещения может стать одним из крупнейших в истории ВТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

«ЕС оспаривает несколько практик России в рамках политики импортозамещения, считая их дискриминационными.

Одна из претензий звучит так: российские компании, связанные с государством, получают необоснованные преференции и подают заявки в тендерах с заниженной на 15−30% стоимостью, однако после того, как получают заказ, заказчик всё равно выплачивает им полную стоимость.

Другой повод для жалобы — необходимость для госкомпаний получать предварительное разрешение комиссии по импортозамещению на импорт определенных видов машиностроительной продукции.

Третья претензия — национальные квоты по закупкам почти по 250 группам товаров, включая транспортные средства, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, до 90% должна составлять отечественная продукция.

Сумма в 290 млрд евро — это приведенная в иске ЕС оценка стоимости всех тендеров, объявленных российскими компаниями с госучастием за 2019 год в 23,5 трлн руб., по мнению истцов, европейские компании не имели возможности принять участие в них.

Скорее всего, это действительно не требование компенсации, а выглядит как оценка потенциального объема неполученных заказов в результате практики, которую ЕС требует изменить.

Официальная позиция России состоит в том, что нормы ВТО не нарушались, многие страны защищают своих производителей аналогичным образом, к тому же это стало ответом на экономические санкции США и ЕС, которые тоже не предусмотрены ВТО.

Скорее всего, дело будет разбираться достаточно долго и вряд ли заставит Россию изменить практику поддержки импортозамещения», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, информация СМИ о том, что Евросоюз якобы направил России претензии за импортозамещение на €290 млрд, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минэкономразвития России.

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