София, , 15:09 — REGNUM Мэрия Софии рассматривает положение, разрешающее использование пиротехнической продукции исключительно по большим праздникам, включая, Новый Год, Рождество и День Независимости. Об этом 27 декабря передает Болгарское радио.

Пиротехника Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, разработчиком нового документа выступил глава столичного муниципального совета Георгий Георгиев.

«Из-за неправильного и несвоевременного использования салютов и фейерверков ежемесячно гибнут и калечатся сотни людей, необходимо изменить подобную статистику в лучшую сторону», — говорится в документе софийской городской администрации.

Предполагается, что уже с 1 января 2022-го года магазины, продающие соответствующую продукцию, будут работать по строгому расписанию. Для приобретения пиротехники на дня рождения, свадьбы и другие торжества организаторам мероприятий предстоит подавать соответствующие заявки не ранее чем за 10 дней до даты события.