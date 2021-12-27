Петропавловск-Камчатский, 27 декабря, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Камчатском крае государственные организации приобретают мясо оленя по цене 350−565 рублей за килограмм, а бюджетные организации по 450−500 рублей за килограмм. Средняя себестоимость 1 кг оленьего мяса составляет 380 рублей. Об этом ИА REGNUM заявила заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Анна Головань.

Funny-jpg.ru Оленеводство

По её словам, на Камчатке в 2020 году было реализовано на убой 4230 оленей, что в живом весе составило 356,5 тонн оленины.

Как отметила Головань, оленеводам Камчатского края оказывается господдержка в виде компенсации части затрат на развитие оленеводства из средств регионального и федерального бюджетов и предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием стада менее 6 тысяч северных оленей за счет средств краевого бюджета. Господдержка из регионального бюджета на 1 кг произведенной оленины в Камчатском крае отсутствует.

В крае работают два предприятия по переработке оленины, работающие исключительно на региональный рынок. Они делают тушенку и колбасу из оленины. Шкуры, рога, камус оленей идут на пошив национальной одежды, палаток, изделий традиционного творчества, уточнила заместитель министра.