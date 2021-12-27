Кишинёв, , 15:07 — REGNUM Уровень инфляции в Молдавии по итогам 2021 года ожидается на уровне 14,5%, что является «рекордом» за последние 18 лет. Об этом заявил эксперт кишиневского Института IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ, сообщает 27 декабря пресс-служба института

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Ионицэ заявил, что 2021 год войдет в историю Молдавии как «год цен». Они выросли как из-за внутренних факторов, так и из-за глобальной инфляции. Эксперт также назвал «беспрецедентным» рост тарифов на газ в республике в ноябре: в 2,4 раза.

«Цена на газ, к сожалению, для нас, в 2022 году будет оставаться высокой. Мы очень надеемся, что во второй половине следующего года цена упадёт», — отметил Ионицэ.

Как сообщало ИА REGNUM, новые условия контракта на поставку газа из России в Молдавию предусматривают плавающую цену. В ноябре она составила $450 за 1 тысячу кубометров. На декабрь цена снизилась до $307,99 за 1 тысячу кубометров.

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