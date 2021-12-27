Рим, 27 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. 39,5% жителей Италии не решили, за какую партию будут голосовать на ближайших выборах, либо не намерены голосовать в принципе, таковы результаты опроса Ipsos, опубликованные в понедельник, 27 декабря.

Флаг Италии

В сравнении с опросом месячной давности показатель снизился на 2%. Летом 2019 года он достигал 48%.

Лидерами партийного рейтинга остаются правоконсервативные партии «Лига» (20,1% от числа определившихся) и «Братья Италии» (18,8%), а также леволибералы из Демократической партии (20,7%).