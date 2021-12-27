Париж, 27 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Правительство Франции пересмотрит правила режима изоляции, чтобы предотвратить нанесение ущерба экономике страны, передает BFM TV.

Париж

Согласно источникам в правительстве Франции, исполнительная власть пересмотрит правила изоляции, связанные с COVID-19, чтобы избежать ущерба для экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции не одобряет продление школьных каникул из-за угрозы быстрого распространения коронавируса.