Москва, 27 декабря, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Ввести контроль за денежным оборотом российских граждан между банковскими счетами Банк России побуждает несколько причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM кредитный юрист, руководитель антиколлекторского агентства «ОФИР», Данила Михалищев.

Перевод денег

«Центральный банк РФ принял новую методику контроля денежного оборота граждан, согласно которой все российские кредитные организации будут обязаны предоставлять регулятору отчёт о всех входящих и исходящих переводах денежных средств между физическими лицами, а также их персональные данные.

Речь идёт не о тотальном контроле за проводимыми финансовыми операциями, а лишь о выявлении, отслеживании и дальнейшем пресечении подозрительных нелегальных махинаций.

Примером могут послужить те ситуации, когда за несколько часов в адрес одного и того же получателя поступает большая сумма с одного или нескольких счетов. Таким образом, стандартные операции между физлицами, не вызывающие подозрений у банков, затронуты не будут.

Пристальный контроль всевидящего ока Банка России относительно данного сектора экономики в частности обусловлен обеспокоенностью разрастания масштабов применяемых аферистами мошеннических схем и развития нелегального бизнеса.

Борьба с серым предпринимательством, финансированием экстремистской деятельности и терроризма, финансовыми пирамидами, подпольными онлайн-казино идёт полным ходом, и кредитные организации, получившие инструктаж от Центробанка, должны отслеживать и приостанавливать платежи и переводы в случае выявления подобного рода подозрительных транзакций.

Данная инициатива Центрального банка в обозримом будущем, несомненно, благоприятно отразится на состоянии банковского сектора, приведет к сокращению случаев в том числе телефонного мошенничества.

В частности, это те ситуации, когда аферисты представляются либо сотрудниками банка, либо представителями правоохранительных органов и, вводя жертв в заблуждение, принуждают тех совершать многотысячные переводы на их расчетные счета», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что уже с января 2022 года Банк России начнёт проводить мониторинг денежных переводов между физическими лицами. Позже ЦБ опроверг данную информацию.

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