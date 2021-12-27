Владивосток, 27 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Hcnh.ru Хоккейный клуб «Нефтехимик»

В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Евгений Митякин, Вячеслав Лещенко, Михаил Сидоров и Марат Хайруллин. У «Адмирала» точными бросками отметились нападающие Дмитрий Саюстов и Вячеслав Ушенин.

На сегодняшний день «Нефтехимик» занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 44 очка. «Адмирал» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 27 очками.

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