Бухарест, , 15:00 — REGNUM В лесном массиве уезда Бакэу на северо-востоке Румынии найдена живой девочка, заблудившаяся в ночь на 25 декабря. Об этом 27 декабря сообщил румынский телеканал Digi24.

Снежный лес © Александр Мариинский

По некоторым данным, 13-летняя местная жительница отправилась в рождественскую ночь за елкой, однако сбилась с пути и не смогла выйти на единственную прямую дорогу.

При этом в указанном регионе были сильная метель и штормовой ветер. К поискам девочки были подключены силы полиции и жандармерии Бакэу.

В настоящее время подросток находится в центральной районной больнице Бакэу. Ее состояние оценивается как шоковое.