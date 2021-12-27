Баку, 27 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Азербайджан намерен в ближайшее время обратиться в международные суды с исками против Армении. Об этом глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил 27 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По его словам, обращения в международный арбитраж — одна из задач, поставленных перед МИД Азербайджана в 2022 году. Иски касаются территорий Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку.

«В ближайшее время Азербайджан обратится в международный арбитраж с исками против Армении в соответствии с несколькими конвенциями, в первую очередь, в связи с ущербом, нанесенным экологии, окружающей среде, и незаконной эксплуатацией энергоресурсов», — сказал Байрамов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Армения обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, связанным с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. В Ереване при этом сослались на Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Азербайджан подал встречный иск о дискриминационных действиях со стороны Армении.

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