Сеул, , 14:58 — REGNUM К 2029 году правительство Южной Кореи выделит 642,4 млрд вон (~$541,1 млн) на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для повышения безопасности ядерных реакторов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Атомный реактор Chuansong.me

Соответствующее решение было принято 27 декабря в ходе заседания правительства, прошедшего под председательством премьер-министра страны Ким Бу Гёмом.

Известно, что бюджет является частью пятилетнего плана Южной Кореи на 2022−2026 годы, который направлен на укрепление ядерной отрасли страны и создание нового стратегического предприятия на основе созданных технологий.

К 2029 году правительство также потратит 430 млрд вон (~$362,2 млн) на НИОКР по хранению и утилизации отработавшего ядерного топлива, чтобы снизить бремя экологических издержек для будущих поколений.