27 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

США должны возглавить решительные усилия НАТО, чтобы дать дипломатии шанс, и при этом подготовить жесткие санкции на случай провала дипломатии. Такой подход предлагает лучший способ предотвратить конфликт, в котором нет победителей.

Максим Исаев, , 15:41 — REGNUM Соединенные Штаты должны возглавить решительные усилия НАТО, чтобы попытаться с помощью дипломатии ослабить остроту российско-украинского кризиса, при этом готовясь к суровым санкциям, если переговоры не увенчаются успехом. Такой подход предлагает лучший способ предотвратить конфликт, в котором не будет победителя, пишет старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан в статье, вышедшей 24 декабря в The Strategist.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время своей ежегодной пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин выступил против расширения НАТО.

«Как американцы бы отнеслись, если мы бы взяли и на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты?» — многозначительно спросил российский лидер.

Все более воинственная риторика Москвы в сочетании с огромным наращиванием российских войск «на границе» с Украиной свидетельствует о том, что Кремль готовится к вторжению, чтобы вернуть страну в сферу влияния России и предотвратить ее вступление в НАТО. Вполне может оказаться так, что в Европе назревает самый кровопролитный межгосударственный конфликт с момента окончания Второй мировой войны.

Однако едва ли конфликт предопределен, учитывая издержки, которые может понести Россия в случае вторжения на территорию своего соседа. Хотя вооруженные силы Украины по-прежнему не могут соперничать с Россией, они будут «намного лучше» защищать страну, чем в 2014 году, когда Россия «захватила» Крым и «вторглась» в расположенный на юго-востоке Донбасс для оказания поддержки пророссийским сепаратистам. Российская «агрессия» оттолкнула большинство граждан Украины, поэтому если Москва попытается захватить значительную часть страны, российские власти могут ожидать не только тяжелых потерь, но и суровых экономических санкций, которые в настоящее время разрабатывают США и их европейские союзники.

По мере того как Москва понимает, чем чревата для нее военная кампания против Украины, появляются вполне реальные возможности предотвратить конфликт дипломатическим путем. Действительно, Москва недавно опубликовала подробную повестку дня широких переговоров по европейской безопасности. Несмотря на то, что многие предложения России носят неприемлемый характер, США и их европейские партнеры, похоже, готовы к сотрудничеству, при этом США намекают, что переговоры с Кремлем могут начаться в начале следующего года. В ходе подготовки к ним западные союзники должны определить комбинацию кнута и пряника, которая повысит привлекательность дипломатического пути к деэскалации и повысит предполагаемые затраты, если Путин выберет войну.

Президент России Владимир Путин во врем ежегодной пресс-конференции Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Что касается пряников, НАТО должно заверить Кремль в том, что речь идет не об интеграции Украины или превращении страны в передовой форпост лучших вооружений Запада. Хотя агрессия и принуждение Россией своего соседа недопустимы, ее озабоченность по поводу вступления военизированной Украины в НАТО вполне понятна. Крупные державы не любят, когда на их пороге появляются другие крупные державы.

Даже в этом случае президент США Джо Байден и его коллеги по НАТО правы, отвергая требование Путина о гарантиях того, что НАТО не предложит членство Киеве. В конце концов, один из принципов альянса заключается в том, что суверенные страны должны иметь свободу выбора своей геополитической ориентации.

На практике, однако, членства в НАТО для Украины не предвидится. Включение страны не только спровоцирует Россию, но и обяжет альянс защищать страну, имеющую границу с Россией протяженностью 2,4 тыс. километров. Байден уже дал понять, что «пора взяться за ум» в отношении потенциального членства Украины в НАТО и что отправка американских войск в страну «не обсуждается».

Эта реальность создает дипломатические возможности. Поскольку для вступления в НАТО требуется согласие всех членов, Байден может убедительно заверить Путина в том, что вопрос о членстве Украины не рассматривается. И члены НАТО могут предоставить гарантии, что они установят количественные и качественные ограничения на вооружение, которое они предоставляют Украине. Между тем альянс может, по крайней мере теоретически, придерживаться своей политики открытых дверей. Такое понимание может не соответствовать требованию Путина о кодифицированных гарантиях, но их должно быть достаточно, чтобы ослабить его опасения, что Украина станет гарнизоном НАТО на южной границе России.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАТО Йенс Столтенберг President.gov.ua

США также должны возглавить усилия по выполнению Минских соглашений — дорожной карты, согласованной в 2014 и 2015 годах, чтобы положить конец вмешательству России в Донбассе. Эта сделка предусматривала предоставление Украиной определенной региональной автономии территориям, которые сейчас контролируются поддерживаемыми Россией сепаратистами. Взамен Россия прекратит «свою войну» через посредников, а Украина восстановит контроль над Донбассом.

Несмотря на все усилия Франции и Германии, которые выступали посредниками в заключении Минских соглашений, они так и не были реализованы, поскольку и Украина, и Россия к этому особо не стремились. Теперь Вашингтону следует объединиться с Парижем и Берлином, чтобы продвинуть Минский процесс вперед. Хотя Западу и России, вероятно, придется договориться о разногласиях по поводу «незаконной аннексии» Крыма Россией, благодаря рамкам Минских соглашений можно положить конец конфликту на востоке Украины, унесшему жизни более 10 тыс. человек.

Если Кремль выполнит «свои обязательства» в рамках Минских соглашений, Запад свернет часть экономических санкций, введенных с 2014 года. Требуя от Украины выполнения своей части обязательств, страны Запада также должны оказать давление на правительство в Киеве, чтобы там приняли меры по борьбе с коррупцией. Долгосрочное благополучие Украины зависит не только от прекращения «российской агрессии», но и от обуздания своих олигархов и очистки своей политики.

Верховная рада Украины President.gov.ua

Наконец, союзники по НАТО должны воспользоваться предложением России для обсуждения более широких вопросов европейской безопасности. Из-за всё большего разрыва России с Западом она значительно сблизилась с Китаем, создавая связь, которая обнадеживает как Путина, так и президента Китая Си Цзиньпина. Но Россия является младшим партнером, и она должна молча чувствовать себя неловко из-за растущей мощи и амбиций Китая, которые предоставляют США и Европе возможность потянуть Россию на Запад. Кремлю необходимо знать, что улучшение его отношений с Западом возможно, при условии, что он прекратит свое «хищническое поведение» по отношению к Украине и свои проблемы вдали от нее.

В то же время, когда он реализует этот дипломатический план, Запад должен продемонстрировать свою готовность ввести карающие экономические санкции, если российские войска войдут на Украину. На повестке дня — исключение России из международной платежной системы SWIFT, санкции против крупных российских банков, закрытие газопровода «Северный поток — 2» и действия против олигархов из ближайшего окружения российского президента.

Союзники по НАТО также должны дать понять, что они готовы укрепить свою восточную границу и помочь вооружить украинское сопротивление в случае вторжения России. Москва обычно выбирает драки, одержать победу в которых можно при относительно малых издержках. Ей нужно знать, что вторжение на Украину обойдется очень дорого.

Инструктор США на Украине U.S. Army

США должны возглавить решительные усилия НАТО, чтобы дать дипломатии шанс, и при этом подготовить жесткие санкции на случай провала дипломатии. Такой подход предлагает лучший способ предотвратить конфликт, в котором нет победителей.