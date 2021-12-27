Новосибирск, , 14:57 — REGNUM В Новосибирске вынесли приговор мужчине, обвиняемого в убийстве знакомого. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по области, преступление было совершено ночью 31 декабря 2020 года.

С ножом (сс) niekverlaan

Тело 48-летнего потерпевшего без головы в его доме нашла местная жительница 3 января. Под окнами дома правоохранители нашли голову мужчины в полиэтиленовом пакете. По данным следствия, в новогоднюю ночь убитый распивал спиртное с 51-летним знакомым. Во время застолья между мужчина произошла ссора, переросшая в драку.

«Подсудимый повалил потерпевшего на пол, оглушил его, после чего нашёл в квартире нож и отчленил им от тела голову, от чего наступила смерть потерпевшего на месте происшествия. Фигурант по делу с места совершения преступления скрылся», — отметили в управлении.

После задержания обвиняемый полностью признал свою вину. В результате суд признал его виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.