Хабаровск, , 14:56 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Хоккеисты СКА дважды выходили вперёд, отличились нападающие Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов.

Однако «Амур» смог отыграться и вырвать победу. Шайбы забросили форварды Глеб Зырянов, Александр Горшков и защитник Сергей Терещенко.

На сегодняшний день «Амур» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 40 очков. СКА идёт на первом месте в Западной конференции с 60 очками.

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