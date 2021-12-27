Стокгольм, 27 декабря, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В настоящее время владельцы магазинов в Швеции могут с помощью правовой процедуры не пускать к себе отдельных лиц, замеченных в неподобающем поведении и кражах. Однако доступ к некоторым общественным местам для дебоширов по-прежнему остается открытым. В свою очередь правительство Швеции намерено решить эту проблему, пишет новостной портал Omni.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

Так, министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон намерен добиться введения запрета на посещение отдельными лицами, например, бассейнов и библиотек.

«То есть если вы пойдете в библиотеку и там начнете дебоширить, за вами остается право просто вернуться туда снова? Нет, лично я так не считаю», — заявил Йоханссон в своем давнем интервью радиостанции Ekot.

Напомним, что в Швеции запретительный ордер можно получить через прокуратуру, если та посчитает, что от определенного лица исходит риск совершения преступления или правонарушения.