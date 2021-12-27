Москва, 27 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Власти РФ отказываются ограничивать произвол монополий, что в итоге оборачивается ростом продовольственной инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал прогнозы вице-премьера РФ Виктории Абрамченко о том, что нет предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты питания.

Delyagin.ru Михаил Делягин

«В первой половине 2022 года продовольственная инфляции в России будет не ниже, чем сейчас, — сказал Делягин. — И скорее всего, даже выше. Потому что господа руководители вроде Абрамченко занимаются в основном словесными интервенциями, а не ограничивают произвол монополий. Так что инфляция будет расти. Однако она будет упираться в нищету населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин посетовал на то, что экономику России не защищают от импорта инфляции.