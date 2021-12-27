Калуга, 27 декабря, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках региональной Стратегии цифровой трансформации в течение трёх лет должно быть реализовано 60 проектов. Их исполнение будет оцениваться по 102 показателям. Об этом 27 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Admoblkaluga.ru Иллюстрация программы цифровой трансформации Калужской области.

По словам заместителя губернатора области Дмитрия Разумовского, в регионе цифровизация затрагивает 11 основных направлений: здравоохранение, образование, государственное управление, туризм, городская среда, спорт, социальная сфера, транспорт и логистика, строительство, промышленность, экология и природопользование. В продолжение этой работы подготовлена региональная программа цифровой трансформации.

«Мы считаем, что качество жизни людей и работы органов власти существенно улучшиться по результатам её выполнения», — отметил калужский губернатор Владислав Шапша.

Стратегии цифровой трансформации утверждены в российских регионах по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В их рамках до 2030 года необходимо достичь «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.