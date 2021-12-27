Вашингтон, 27 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «неправильное отношение к женщинам и девушкам». Она добавила, что обеспокоена их положением в Афганистане.

United Nations Беженки. Афганистан

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Харрис заявила в интервью CBS, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не оправдал ожиданий США в отношении женщин.

Она подчеркнула, что Соединённые Штаты хотят помочь афганским женщинам, оказывая гуманитарную помощь. Однако после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, появились сообщения о жестоком обращении и избиениях девочек исламистами.

На днях радикалы предписали водителям такси не включать музыку и не возить женщин без хиджаба.

Действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвали широкую реакцию граждан и борцов за права женщин. Правозащитная организация Human Rights Watch назвала эти действия движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) шагом к тюрьме для женщин.