Москва, , 14:54 — REGNUM Вопрос о необходимости урегулировать вопрос финансовых гарантии пострадавшим туристам обсуждается уже давно, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

Туристическая схема города Сергей Филинин

«Наиболее остро вопрос встал в 2020 году, когда огромное количество граждан пострадало и ощутило на себе несовершенство системы защиты интересов туристов.

Текущее предложение о возмещении клиентам разорившихся турфирм выплат в размере 40 тыс. рублей многими может быть воспринято как насмешка.

Однако надеемся, что это только начало реформы и следует обратить внимание на то, что речь идет о выплатах на каждого человека, купившего путевку, а не компенсацию за весь тур, а также речь идет именно о выплатах, покрывающих стоимость бюджетного тура.

Как правило, от банкротства туроператоров или прекращения их деятельности страдают более незащищенные слои населения, не имеющие большого дохода, то есть те, кто как раз и выбирают такие бюджетные туры для отдыха.

Граждане, обладающие большей финансовой грамотностью, имеющие определенную финансовую подушку безопасности, заранее более грамотно подходят к вопросу финансовых трат и вложений и, как правило, оформляют страховку в том числе и на случай возникновения риска отмены поездки по причинам, не зависящим от туриста, например, банкротства туроператора.

Однако вопрос страхования ответственности также требует корректив: турист может предполагать, что страховка покроет его затраты, но размер ответственности страховой компании может быть существенно ограничен и составлять несоразмерные с предъявляемыми требованиями суммы.

Поэтому следующим вопросом, который должен рассмотреть законодатель, станет вопрос увеличения размера застрахованной туроператором ответственности. А это может привести к удорожанию стоимости туристических путевок, так как потребует дополнительных отчислений от туроператоров.

Последнее время государство достаточно активно проводит мероприятия в сфере социальной поддержки населения. Инициатива по возмещению стоимости именно бюджетного тура также направлена на защиту семей с невысоким доходом.

Помимо принятия законопроекта необходимо разработать механизм обеспечения таких выплат. Пока не решен вопрос о том, где будут аккумулироваться средства, за счет которых при негативном развитии событий, будут производиться выплаты пострадавшим туристам.

В ближайшее после принятия закона время ожидать реализации такой законодательной инициативы нельзя, так как должно пройти время для накопления определенной денежной массы.

При формировании компенсационных фондов существует риск увеличения стоимости путевок, так как туроператорам придется делать дополнительные отчисления в такой фонд.

Любые нововведения связаны с определенными сложностями и трудностями. Хотелось бы, чтобы при рассмотрении этой законодательной инициативы было составлено грамотное и полное финансово-экономическое обоснование, а также рассмотрены вопросы внесения изменений в корреспондирующие акты, устанавливающие порядок страхования ответственности туроператоров.

Кроме того, хотелось бы чтобы принятый законопроект был действенным и не оставался только на бумаге без возможности его реального претворения в жизнь», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм предложил реформировать систему фингарантий, чтобы клиенты разорившихся турфирм могли получить выплату, покрывающую стоимость бюджетного тура. Размер суммы может составить 40 тыс. рублей.

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