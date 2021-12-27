Москва, , 14:54 — REGNUM Произвол монополий — вот самая главная причина роста цен на продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Виктории Абрамченко о том, что в 2021 году продовольственная инфляция росла из-за волатильности мировых рынков.

Михаил Делягин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На рост цен на картофель мировые рынки не влияют, — сказал Делягин. — Так что самая главная причина роста цен в России — это произвол монополий. А произвол монополий усилился из-за испуга перед неадекватными действиями властей. Когда вор пугается, он ворует как в последний день. А когда пугается монополист, то он завышает цены как в последний день».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал, как в России будут расти цены на продукты питания.

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