Стокгольм, 27 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. По мере того, как в Швеции отмечается нарастание деятельности ОПГ, способность полиции расследовать связанные с этим преступления, не в последнюю очередь убийства, все больше ставится под сомнения. 27 декабря телеканал TV4 опубликовал соответствующий новостной сюжет.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Швеции

По данным Полиции Швеции, с 1985 года в стране нераскрытыми числятся порядка 750—800 убийств.

Как рассказал журналистам Микаэль Райинг, который работает криминологом в Национальном оперативном управлении Полиции Швеции, раньше убийства в стране раскрывались за считанные дни. Но теперь, когда страну наводнили банды, раскрывать тяжкие преступления становится все труднее.

«Сегодня можно уже видеть, как на расследование всех эти перестрелок уходит год, а то и два. Но есть все же основания полагать, что со временим они все равно будут расследованы до конца», — полагает Райинг.