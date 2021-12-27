Стокгольм, , 15:04 — REGNUM В течение уходящего года в СМИ Швеции публиковались многочисленные материалы, касающиеся разгула организованной преступности. 27 декабря журналисты радиостанции Ekot представили статистику по огнестрельным ранениям и смертям, произошедшим в результате незаконного применения оружия.

Стокгольм. Швеция

Так, в 2021 году (по 15 декабря включительно), по данным Полиции Швеции, в стране были застрелены 44 человека. Еще сотня человек пострадала от огнестрельных ранений.

«Даже те случаи стрельбы, которые не заканчивались смертельным исходом, оказали влияние на людей и привлекли большое внимание средств массовой информации. Стрельба в районе Флемингсберг (Стокгольме) привлекла большое внимание после того, как двое маленьких детей пострадали от злоумышленников. Отец семьи потом рассказал, что у детей остались шрамы», — пишут журналисты.

Собранная Полицией Швеции статистика за 2017−2020 годы показывает, что в 2021 год число огнестрелов в стране остается примерно на одном и том же уровне. В прошлом году было застрелено 47 человек, а в предыдущие годы — 42, 45 и 43 человека, соответственно.

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