Москва, , 14:52 — REGNUM Экономику России не защищают от импорта инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Виктории Абрамченко о том, что в РФ нет предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты питания.

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«По поводу скачкообразного роста цен на продукты питания действительно беспокоиться не надо, — сказал Делягин. — Цены будут расти плавно, устойчиво и постоянно. Возможно, они будут немного разгоняться из-за удорожания минеральных удобрений и общего роста цен в экономике. Плюс из-за того, что господа Абрамченки не защищают Россию от импорта инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил о том, что если продовольствие на мировых рынках вновь подорожает, то это приведет к росту цен и внутри РФ, несмотря на хороший урожай.

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