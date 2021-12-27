Москва, 27 декабря, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту прав трудящихся, внес в Госдуму депутат от СРЗП Михаил Делягин, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

ИА REGNUM Госдума

Он обратил внимание на то, что Трудовом кодексе содержится внутреннее противоречие, состоящее в том, что в нем фактически введено равенство понятия: «простой по вине работодателя» с простоем по инициативе работодателя.

Кроме того, для обеспечения более объективного применения видов взысканий в трудовых отношениях предлагается уточнить формулировку дисциплинарного взыскания.

Положения закона также делают практически невозможной гарантировать защиту прав работников на получение оплаты труда в полном объеме в судебном порядке, так как оно предоставляет работодателю исключительное право произвольно принимать решения о снижении размеров оплаты труда, особенно его стимулирующей части (премии, вознаграждения и так далее), обратил внимание парламентарий.

Соотношение тариф/премия в составе заработка достигает 30/70, то есть работник может потерять 70% своего заработка, при этом каких-либо объяснений объективных причин, равно как и возможности обжаловать депремирование Трудовой кодекс не предусматривает. При этом локальными нормативными актами большинства работодателей депремирование, то есть полное или частичное снижение размеров стимулирующих выплат связывается с наложением на работника дисциплинарного взыскания. Таким образом, делает он вывод, депремирование, фактически, является дополнительным взысканием за один и тот же дисциплинарный проступок, что прямо запрещено частью пятой статьи 193 Трудового кодекса Российской Федерации.

Законопроект призвал урегулировать все нестыковки и защитить права граждан.

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