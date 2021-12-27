Чебоксары, 27 декабря 2021, 14:51 — REGNUM В Чувашии вернут запрет на посещение торговых центров детей без сопровождения взрослых. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ среди школьников. Соответствующее решение принято 27 декабря на внеочередном заседании оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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С предложением об ужесточении режима ограничений выступила начальник управления Роспотребнадзора по республике Надежда Луговская. Она считает, что эпидемическую ситуацию удалось стабилизировать «благодаря тому, что ввели QR-коды». И предложила в преддверии новогодних каникул запретить детям до 14 лет ходить в торговые центры без сопровождения взрослых.
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Он напомнил, что именно из-за высокой заболеваемости ОРВИ школьников отправили на каникулы досрочно, с 27 декабря, чтобы «не бродили, распространяя вирус и ОРВИ».
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