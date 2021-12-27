Москва, 27 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Российская лыжница Вероника Степанова не выступит на многодневке «Тур де Ски» из-за болезни. Об этом 27 декабря сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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«У нас приболела одна спортсменка, отравилась. Вместо Вероники Степановой выступит Христина Мацокина», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Степанова в текущем сезоне дебютировала на этапах Кубка мира. В Норвегии на этапе Кубка мира она пробежала последний этап эстафеты 4×5 км, придя к финишу первой.

Напомним, «Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января в швейцарском Ленцерхайде, немецком Оберстдорфе и итальянском Валь-ди-Фьемме.