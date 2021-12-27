Бишкек, 27 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Киргизии чуть больше 1 млн человек привились обоими компонентами вакцин от COVID-19. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает республиканский штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

WikiImages Вакцинация

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Это около 30% киргизстанцев, которые подлежат вакцинации от коронавируса.

Также стало известно о том, что первым компонентом противокоронавирусных вакцин привились свыше 1 млн 214 тысяч жителей Киргизии.

В штабе отмечают, что за прошедшие сутки вакцину получили 844 киргизстанца, в том числе первую дозу — 356 человек и вторую дозу — 488 человек.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Киргизии зафиксировано 29 новых случаев коронавируса, а за всё время с начала пандемии — 184 506 случаев. В настоящее время на стационарном лечении находятся 292 больных COVID-19, на амбулаторном — 313.

За минувшие сутки в республике зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом, а за всё время с момента объявления пандемии — 2 797 смертей от COVID-19.