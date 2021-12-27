Анкара, 27 декабря 2021, 14:48 — REGNUM Первая встреча представителей Армении и Турции для переговоров о нормализации отношений между странами пройдёт в Москве. Об этом 27 декабря заявил журналистам глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«Надеемся, что Армения будет действовать в рамках международного права», — сказал Чавушоглу.
Дату планируемой встречи министр не назвал. Он также выразил надежду, что в будущем Анкара и Ереван смогут вести переговоры без посредников.
Напомним, спецпредставителем Турции по нормализации отношений стал экс-посол Турции в США Сердар Кылыч. В Армении спецпредставителем назначили заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна.
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