Анкара, , 14:48 — REGNUM Первая встреча представителей Армении и Турции для переговоров о нормализации отношений между странами пройдёт в Москве. Об этом 27 декабря заявил журналистам глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу Meghdad Madadi from Tasnim News Agency

«Надеемся, что Армения будет действовать в рамках международного права», — сказал Чавушоглу.

Дату планируемой встречи министр не назвал. Он также выразил надежду, что в будущем Анкара и Ереван смогут вести переговоры без посредников.

Напомним, спецпредставителем Турции по нормализации отношений стал экс-посол Турции в США Сердар Кылыч. В Армении спецпредставителем назначили заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна.

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